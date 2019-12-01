В Петербурге перед матчем «Зенит-Спартак» были задержаны около сотни фанатов. В основном, это были болельщики «Спартака», сообщает источник ТАСС. По его словам, на всех задержанных составили административные

протоколы о мелком хулиганстве и отпустили. Встреча премьер-лиги пройдет на стадионе «Газпром-арена» и начнется в 19 часов.