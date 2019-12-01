Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, ранены 10 человек. Двое – в критическом состоянии, сообщает американский телеканал NBC. Полиция города заявила о задержании на месте происшествия человека, чья причастность к инциденту устанавливается Стрельба произошла во Французском квартале — оживленном районе в исторической части.