Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане, ранены 10 человек. Двое – в критическом состоянии, сообщает американский телеканал NBC. Полиция города заявила о задержании на месте происшествия человека, чья причастность к инциденту устанавливается Стрельба произошла во Французском квартале — оживленном районе в исторической части.
2019-12-01T15:31:00+03:00
2019-12-01T15:34:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 01 декабря 2019
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