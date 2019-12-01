В Твери собираются демонтировать мемориальные доски, установленные в память о жертвах репрессий и польских военнопленных. Они находятся на здании медицинской академии, где в 1930–50-е годы было управление НКВД-МГБ. Там расстреливали арестованных. Глава правления международного общества «Мемориал» Ян Рачинский опубликовал у себя в фейсбуке копию документа прокуратуры, в котором говорится о якобы незаконности установки мемориальных досок.
2019-12-01T15:31:00+03:00
2019-12-01T15:34:11+03:00
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15:31, 01 декабря 2019
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