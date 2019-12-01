СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Забайкалье, в котором погибли 19 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Забайкалье, в котором погибли 19 человек, более 20 пострадали. Это сообщил представитель регионального управления ведомства Егор Марков.

По предварительным данным полиции, у автобуса лопнуло колесо. Автобус упал с моста на замерзшую реку.