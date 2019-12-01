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15:30, 01 декабря 2019

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Забайкалье, в котором погибли 19 человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Забайкалье, в котором погибли 19 человек, более 20 пострадали. Это сообщил представитель регионального управления ведомства Егор Марков.
По предварительным данным полиции, у автобуса лопнуло колесо. Автобус упал с моста на замерзшую реку.



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