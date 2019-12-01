Парламент Ирака проголосовал за отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия». Глава правительства в пятницу попросил об отставке. Он заявил, что она необходима для урегулирования кризиса в стране. Демонстранты в Ираке во время идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. По данным СМИ, в результате столкновений погибли более 300 человек, пострадали около 15 тысяч.

Суд в Ираке вынес смертный приговор одному из офицеров спецназа по обвинению в убийстве участников протестных акций.

Всего по делу проходили двое военнослужащих. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на иракские СМИ. По его данным, майору спецназа Казему Малеку и его коллеге вменяли убийство двух участников антиправительственных демонстраций. Суд провинции Васит на востоке Ирака в результате назначил Малеку смертную казнь, а еще одному офицеру – 7 лет лишения свободы. Признавали ли они свою вину – не уточняется.

Акции протеста в Ираке продолжаются уже два месяца. Жители страны изначально выражали недовольство ухудшением условий жизни, безработицей среди молодежи и коррупцией. Однако затем они стали добиваться изменения нынешней политической системы, в том числе отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Почти по всей стране протесты сопровождаются столкновениями между демонстрантами и силовиками, причем особенно ожесточенными – на юге Ирака.