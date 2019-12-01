Власти Забайкалья объявили о начале сбора средств для семей погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

Желающим предлагают перечислить деньги на счет Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Региональный министр труда и соцзащиты Инна Щеглова пообещала полную прозрачность в вопросах расходования собранных средств. По ее словам, отчет будет опубликован на сайте ее ведомства, передает «Интерфакс».

Пассажирский автобус, который следовал из Сретенки в Читу, сегодня упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. Погибли 19 человек, пострадал 21. В полиции говорят, что у автобуса лопнуло колесо. Первопричиной ДТП, вероятно, стало состояние дороги, считает автоэксперт Эха Сергей Асланян.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.