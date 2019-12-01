Причиной падения автобуса в Забайкальском крае, скорее всего, стало состояние дороги – Сергей Асланян

Причиной падения автобуса с моста на замершую реку в Забайкальском крае, скорее всего, стало состояние дороги. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автоэксперт Сергей Асланян.

В воскресенье в Забайкальском крае произошло ДТП с рейсовым автобусом Сретенск — Чита в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились 44 человека. По данным регионального УМВД, погибли 19 человек.

«Единственная версия, которую нам сразу предложили — поверить в лопнувшее колесо. У нас не идет разговор о том, как в целом выглядят у нас дороги в нашей стране, что происходит с инженерным обустройством их, и почему у нас безопасность — это всегда вопрос личной ответственности водителя. Не должно рождаться ни одного вопроса — почему в Забайкальском крае дорога находится в таком состоянии, и почему с моста можно спокойно упасть, пусть даже на тяжелой технике», — сказал он.

Асланян добавил, что в нашей стране выгоднее всем обвинить перевозчика в произошедшем, а потом просто лишить его лицензии.

«Последнее, что мы должны обсуждать — это техническое состояние самого автобуса и личность водителя. Первое — это дороги», — сказал эксперт.

По факту аварии в Сретенском районе Забайкальского края возбуждено уголовное дело. Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.