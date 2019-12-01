В больницы доставлены почти два десятка пострадавших в результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Погибли 19 человек, травмы получил 21 пассажир, подтвердили власти региона. Состояние четырех пострадавших врачи оценивают как тяжелое, передает ТАСС. Автобус упал с моста на замерзшую реку. По предварительным данным полиции, лопнуло колесо. Первоначально сообщалось, что в нем ехали туристы, но теперь агентства называют автобус рейсовым.