В больницы доставлены почти два десятка пострадавших в результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае

Погибли 19 человек, травмы получил 21 пассажир, подтвердили власти региона. Состояние четырех пострадавших врачи оценивают как тяжелое, передает ТАСС. Автобус упал с моста на замерзшую реку. По предварительным данным полиции, лопнуло колесо. Первоначально сообщалось, что в нем ехали туристы, но теперь агентства называют автобус рейсовым.
2019-12-01T14:30:00+03:00
2019-12-01T14:37:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:30, 01 декабря 2019
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