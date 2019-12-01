Полиция Гонконга распылила слезоточивый газ в день акций против его применения. Власти утверждают, что отдельные группы демонстрантов сошли с согласованного маршрута и стал забрасывать полицейских булыжниками. Утренние протесты против применения полицией спецсредств, включая слезоточивый газ, прошли без столкновений. Протесты в Гонконге продолжаются с начала лета. Поводом стал законопроект о выдаче подозреваемых в материковый Китай. Теперь жители китайской автономии требуют права самим выбирать главу города.