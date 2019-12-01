Полиция Гонконга распылила слезоточивый газ в день акций против его применения. Власти утверждают, что отдельные группы демонстрантов сошли с согласованного маршрута и стал забрасывать полицейских булыжниками. Утренние протесты против применения полицией спецсредств, включая слезоточивый газ, прошли без столкновений. Протесты в Гонконге продолжаются с начала лета. Поводом стал законопроект о выдаче подозреваемых в материковый Китай. Теперь жители китайской автономии требуют права самим выбирать главу города.
2019-12-01T14:32:00+03:00
2019-12-01T14:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 01 декабря 2019
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