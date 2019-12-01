В Кремле ожидают, что так называемый нормандский саммит в Париже поможет урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом в телеэфире сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках саммита непременно состоится, но формат станет известен позже. Лидеры России, Украины, Франции и Германии, как ожидается, встретятся 9 декабря.