В Петербурге перед матчем «Зенит» — «Спартак» задержаны около 90 болельщиков. Из них более 80 – это фанаты «Спартака», сообщает источник ТАСС. По его словам, на всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили. Они смогут посетить матч. Встреча премьер-лиги пройдет на стадионе «Газпром-арена» и начнется в 19 часов.