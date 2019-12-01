В Петербурге перед матчем «Зенит» — «Спартак» задержаны около 90 болельщиков. Из них более 80 – это фанаты «Спартака», сообщает источник ТАСС. По его словам, на всех задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили. Они смогут посетить матч. Встреча премьер-лиги пройдет на стадионе «Газпром-арена» и начнется в 19 часов.
2019-12-01T14:31:00+03:00
2019-12-01T14:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 01 декабря 2019
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