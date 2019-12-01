Сотрудники центра Э задержали шестерых фанатов московского Спартака

Это связано с оскорблениями форварда сборной России Артема Дзюбы.

Полицейские пришли на матч молодежных команд Зенита и Cпартака. Он проходил на стадионе Cмена, петербуржцы выигрывали, фанаты красно-белых ответили кричалками. «Дзюба вон», «Дзюба кривоногий» затянули на трибунах. Как пишет издание Фонтанка.ру, после этого шестерых молодых людей посадили в служебную машину и увезли в отдел полиции. Что произошло с ними потом, неизвестно. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу Зенита, основные команды сыграют сегодня вечером. Напомним, ранее фанаты выкрикивали оскорбления в адрес капитана сборной России на матчах с Сан-Марино и на игре Урал-Спартак. Артём Дзюба прокомментировал это так: «Пусть кто-то лает и вякает, я спокойно делаю своё дело». В российском футбольном союзе уже сообщили, что накажут болельщиков.

Матч Зенита и Спартака начнётся в 7 часов вечера.