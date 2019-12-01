Пять человек насмерть отравились в Ярославской области, предположительно, стеклоомывателем. По одной из версий, жидкость для чистки стекол они пили вместо алкоголя, сообщили в местном управления СК. Ночью в одном из домов поселка Дубки были найдены тела трех мужчин в возрасте от 31 до 38 лет и двух женщин. Им было 42 и 24 года.