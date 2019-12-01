Пять человек насмерть отравились в Ярославской области, предположительно, стеклоомывателем. По одной из версий, жидкость для чистки стекол они пили вместо алкоголя, сообщили в местном управления СК. Ночью в одном из домов поселка Дубки были найдены тела трех мужчин в возрасте от 31 до 38 лет и двух женщин. Им было 42 и 24 года.
2019-12-01T14:03:00+03:00
2019-12-01T14:06:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:03, 01 декабря 2019
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