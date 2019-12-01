Суд Ирака вынес смертный приговор офицеру спецназа по обвинению в убийстве двух демонстрантов.
Второй спецназовец, проходивший по тому же делу, получил 7 лет тюрьмы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Акции протеста в Ираке не прекращаются с начала октября.
Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил в пятницу о намерении уйти в отставку.
Суд Ирака вынес смертный приговор офицеру спецназа по обвинению в убийстве двух демонстрантов
Суд Ирака вынес смертный приговор офицеру спецназа по обвинению в убийстве двух демонстрантов.
Второй спецназовец, проходивший по тому же делу, получил 7 лет тюрьмы, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.