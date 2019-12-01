В Брянске женщину-трансгендера осудили на три года

Суд признал её виновной в распространении детской порнографии в интернете.

Вину Мишель — так зовут мужчину, сменившего пол, признала. Её убедил это сделать адвокат по назначению. По данным Новой газеты с самого начала следствия Мишель не воспринимала обвинения всерьёз, она отказалась от помощи в поиске и оплате другого защитника. Три года женщине-трансгендеру дали за публикацию в соцсети «В контакте» нескольких японских комиксов с обнажёнными персонажами. Эксперты, привлечённые следователем к делу, посчитали, что на рисунках несовершеннолетние мальчики. Картинки в стиле аниме целый год висели на странице Мишель, ими только в конце лета заинтересовались следователи. Советский районный суд Брянска вынес приговор. Он беспокоит многих друзей Мишель, а также адвокатов и правозащитников. Юрист Московского коммьюнити-центра ЛГБТ-инициатив Мария Чащилова отметила, что Мишель ещё не сменила документы и остаётся по паспорту мужчиной. Юрист опасается, что трансгендера отправят в общую камеру в мужское отделение, где она может не выжить. Самочувствие Мишель тоже всех волнует. Она инвалид третьей группы, у неё был рак мочевого пузыря.

Юристы обратились в Общественную наблюдательную комиссию, поскольку только именно от неё можно узнать о состоянии здоровья осуждённой.