Ространснадзор проверит перевозчика в связи с ДТП в Забайкалье, в котором погибли 19 человек и 21 пострадал. Автобус упал с моста на замерзшую реку. Обстоятельства ДТП еще выясняются, сказала начальник пресс-службы УМВД России по Забайкалью Лариса Иванова.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.