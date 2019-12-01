Несмотря на отсутствие врачей в Новочеркасской инфекционной больнице, в регионе не стоит опасаться эпидемии — Онищенко

Несмотря на отсутствие врачей в Новочеркасской инфекционной больнице, в этом регионе пока не стоит опасаться эпидемии. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи. Теперь пациентов будут везти в больницы соседних Аксая и Ростова-на-Дону.

«Инфекционная ситуация в Ростовской области спокойная. Конечно, это ненормально, что там нет сегодня ни одного инфекциониста, если это так», — сказал Онищенко.

По его мнению, в данном случае необходимо срочно «укомплектовать ставки» и «пригласить из Ростовской области специалистов». «А в случае острой необходимости, из Новочеркасска можно отправить (больных), если понадобиться госпитализация, в Ростовскую инфекционную областную больницу», — отметил он.

Онищенко добавил, что в нашей стране в целом сложная ситуация с инфекционной службой. «Это, конечно, безобразие, потому что инфекционная служба у нас всегда была в немилости областных, региональных руководителей.

Ранее (в 2012), когда была вспышка инфекционных заболеваний, уровень отделений в больницах повысили. Но, видимо, сейчас опять пришло время опять вернуться к этому вопросу. Новочеркасск один из больших городов Ростовской области.

Этот вопрос надо решать и незамедлительно», — подчеркнул он.