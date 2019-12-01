Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле могла стать попытка самоубийства одного из жильцов. Это сообщает источник Интерфакса. Вечером в субботу произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ярославле. Эпицентр взрыва был в одной из квартир. Пострадал 18-летний молодой человек. Его госпитализировали с ожогами второй степени в реанимацию.