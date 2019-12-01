Причиной взрыва газа в жилом доме в Ярославле могла стать попытка самоубийства одного из жильцов. Это сообщает источник Интерфакса. Вечером в субботу произошел взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Ярославле. Эпицентр взрыва был в одной из квартир. Пострадал 18-летний молодой человек. Его госпитализировали с ожогами второй степени в реанимацию.
2019-12-01T13:31:00+03:00
2019-12-01T13:36:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:31, 01 декабря 2019
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