Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает возможным снижение ипотечных ставок до 7-8%. По ее словам, это вполне реально в среднесрочной перспективе. В телеэфире Набиуллина сказала, что потенциал для этого есть, передает ТАСС. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября составила 9,4% годовых.