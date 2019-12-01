Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает возможным снижение ипотечных ставок до 7-8%. По ее словам, это вполне реально в среднесрочной перспективе. В телеэфире Набиуллина сказала, что потенциал для этого есть, передает ТАСС. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября составила 9,4% годовых.
2019-12-01T13:31:00+03:00
2019-12-01T13:36:11+03:00
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13:31, 01 декабря 2019
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