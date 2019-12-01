Машина врезалась в группу людей на остановке общественного транспорта в Благовещенске. Пострадали женщина и ребенок, передает «Интерфакс» со ссылкой на полицию. На кадрах с видеорегистратора, размещенных в соцсетях, видно, что в момент аварии на остановке находилась группа людей, несколько человек успели отскочить от автомобиля. Причины ДТП не называются.