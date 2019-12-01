Полиция подтверждает гибель 19 человек в результате ДТП с пассажирским автобусом в Забайкалье

Число пострадавших выросло до 21, сказали ТАСС в ГИБДД. Первоначально сообщалось, что автобус был с туристами, но теперь агентства называют его рейсовым. По дороге в Читу он упал с моста на замерзшую реку и перевернулся. По факту аварии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.
2019-12-01T13:30:00+03:00
2019-12-01T13:33:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 01 декабря 2019
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