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13:10, 01 декабря 2019

Социал-демократическая партия Германии избрала тандем новых председателей

Ими стали Норберт Вальтер-Борьянс и Саския Эскен. Оппозиция бундестага рассчитывает на скорые парламентские выборы и смену правительства ФРГ.

После результатов голосования членов СДПГ, избравших новых лидеров партии, под вопросом находится будущее правительственной коалиции ФРГ. Эскен заявила, что решение о продолжении сотрудничества СДПГ и блока ХДС/ХСС будет принято на партийном съезде в следующие выходные. Политики из консервативного партийного блока призвали новых председателей СДПГ соблюдать верность принятому коалиционному договору. Левая партия и «Зеленые» предложили Эскен и Вальтер-Борьянс сотрудничество при возможных новых выборах.

Олаф Шольц и Клара Гайвиц проиграли выборы с небольшим отрывом. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Шольц не высказался о намерении уйти из действующего кабинета министров. СМИ сообщают, что он собирается оставить за собой эти посты. Эскен и Вальтер-Борьянс высказывали острую критику работы правящей партийной коалиции во время предвыборной компании, однако не требовали выхода из нее. Министр труда социал-демократ Хубертус Хайль заявил, что будет бороться за место заместителя председателя СДПГ и высказался за продолжение сотрудничества с ХДС/ХСС на уровне правительства ФРГ.

Вальтер-Борьянс потребовал изменения пунктов климатического пакета, который привел к нынешнему кризису правительственной коалиции. Политики консервативного блока высказались за продолжение сотрудничества. Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр категорически исключила возможность пересмотра коалиционного договора, так как это может привести к развалу правительства ФРГ.

Формально новые лидеры СДПГ будут утверждены в ближайшую пятницу на партийном съезде. Для этого необходимо изменение устава, так как ранее возглавлять партию имел парво лишь один человек.



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