Американский актёр Леонардо Ди Каприо отверг обвинения в финансировании поджигателей тропических лесов

Ранее в этом его обвинял президент Бразилии.

Ди Каприо подчеркнул, что его благотворительная организация Earth Alliance не выделяла денег объединениям, против которых выступил президент Жаир Болсонаро. При этом актёр отметил, что эти активисты вполне достойны поддержки. По его словам, люди, которые занимаются спасением лесов, цитирую, «это удивительный и трогательный пример приверженности и страсти, которые необходимы для сохранения окружающей среды». Конец цитаты.

Ранее Болсонаро объявил, что Ди Каприо отдал триста тысяч долларов людям, которые специально поджигают леса Амазонии. Он также обвинил Всемирный Фонд Дикой природы в том, что он заплатил почти 17 тысяч долларов неким организациям за фотографии пожаров.

Президент утверждает, что всё это происходит в рамках международной информационной кампании против Бразилии. При этом, как отмечает британская газета Guardian, никаких доказательств такого заговора он не привёл.



Только в этом году в Бразилии примерно шесть с половиной миллиона гектаров тропических лесов. Это абсолютный рекорд за всё время наблюдений.