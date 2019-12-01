Прокуратура Твери добивается снятия с медуниверситета мемориальных досок, установленных в память жертв репрессий

Прокуратура Твери добивается снятия со здания городского медуниверситета мемориальных досок, установленных в память о расстрелянных НКВД местных жителях и польских военнопленных. Об этом рассказали правозащитники Мемориала.

Ректору медицинского университета Твери прокурор города Эльвин Байдин направил представление с требованием устранить нарушения закона. А именно убрать две мемориальные доски со здания. В вузе на Советской улице при Сталине находилось управление НКВД по в то время Калининской области, где расстреливали арестованных. Прокуратура настаивает на том, что памятной доски на здании вуза об убитых поляках – узниках Осташковского лагеря, арестованных по Катынскому делу вообще быть не должно, надзорное ведомство расстрелам подтверждений не нашла. А доска, которая гласит о существовании управления НКВД и внутренней тюрьмы в сталинский период, должна находиться на соседнем доме. Прокурор ссылается на решение исполкома Тверского горсовета 91года. Копию представления прокуратуры Твери глава правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский опубликовал у себя в фейсбуке. Отметив: тверской прокурор имеет шансы войти в историю. Рачинский также удивлён тем, что Байдин ограничился только двумя мемориальными досками, посвящёнными убитым чекистами жителям Твери и военнопленным полякам. Правозащитник посетовал на то, что Тверской медуниверситет цитата «делает вид, что понятия не имеет, когда и почему появились эти доски».

На мемориальном кладбище «Медное» в Тверской области захоронены больше шести тысяч поляков, расстрелянных НКВД с апреля по май 1940 года в рамках Катынского дела. По данным правозащитников, военнопленных убивали в здании калининского управления НКВД.