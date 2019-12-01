В Новочеркасске из единственной инфекционной больницы уволились все три врача

Они написали заявления об уходе по собственному желанию, передает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города. Двое уволившихся медиков старше 70. Как пишет ТАСС, согласно приказу регионального Минздрава, пациентов будут везти в больницы города Аксая и Ростова-на-Дону. К слову, министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую на днях суд отправил под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.

В регионе не стоит опасаться эпидемии, сказал Эху бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Онищенко добавил, что в нашей стране, в целом, сложная обстановка с инфекционной службой.

Ситуация с больницей в Новочеркасске является наглядным примером того, как рушится медицина во всей стране, сказала Эху заместитель председателя профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Тарабрина.

В Москве, вероятно, с врачами лучше, чем в регионах. Но и в столице жители недовольны качеством медицинских услуг. Сталкиваются ли люди в последнее время с проблемами при обслуживании в медучреждениях? Такой вопрос на улицах Москвы задавал корреспондент Эха.

Мнения жителей и гостей столицы различались в зависимости от того, о каких поликлиниках шла речь – бесплатных или платных. Так, к примеру, инженер Александр сказал, что сейчас вынужден чаще посещать платные медучреждения из-за того, что в государственных больше бюрократических проволочек.

Бухгалтер Лариса, в свою очередь, рассказала, что ее работодатель обеспечивает лечение по системе дополнительного медицинского страхования. Она полагает, что в бесплатных поликлиниках в Москве отношение врачей к пациентам не такое внимательное, как в других регионах. При этом Лариса оговорилась, что знает ситуацию не слишком хорошо.

Артист Арсений из подмосковного города Пушкино, напротив, доволен своей бесплатной поликлиникой, даже несмотря на некоторые проблемы, которые, по его словам, в ней есть.

Еще ряд опрошенных мной людей сказали, что в последнее время у них нет надобности посещать поликлиники.

Накануне в ряде российских городов прошла акция против развала медицины.