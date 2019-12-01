Количество погибших при падении автобуса на замерзшую реку в Забайкальском крае достигло 19 человек. Часть людей по-прежнему остаются в автобусе, подогнать тяжелую технику невозможно, поскольку она может провалиться под лед.

К месту происшествия из Читы направили два вертолета регионального центра медицины катастроф.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса

Версия о том, что причиной аварии в Забайкальском крае могло стать лопнувшее колесо вызывает сомнения. Об этом РБК рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Субботин также заметил, что для того, чтобы колесо автобуса лопнуло, надо было наехать на что-то довольно крупное.