Ситуация с инфекционной больницей Новочеркасска – очередной пример, как рушится медицина в стране – «Альянс врачей»

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи. Теперь пациентов будут везти в больницы соседних Аксая и Ростова-на-Дону. Как сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Тарабрина, эта ситуация является наглядным примером того, как рушится медицина во всей стране.

«Учитывая то, к чему привели нашу медицину, увольнение врачей это уже привычное явление. Мы уже не успеваем следить за всеми увольнениями по всей стране. Ситуация у нас с медициной катастрофическая, пройдена точка невозврата. У нас все продолжит все рушиться: чиновники будут проводить оптимизацию с целью, чтобы сократить расходы на медицину, будут уходить врачи, будут закрываться больницы. Тем более наши медицинские заведения очень легко закрыть, потому что они многие не соответствуют СанПиНу», — сказала она.

Тарабрина также отметила, что сделать всю медицину коммерческой не получится, особенно в регионах, поскольку в основном в подобных лечебных центрах врачи могут наблюдать пациентов только амбулаторно.

«В регионах частные клиники представлены только амбулаторным звеном, можно только записаться на прием и получить консультацию, но не лечиться и получать медицинскую помощь стационарно. В регионах частный сектор не получится. Бизнесменам не хватит денег, чтобы сделать в регионах частные клиники стационары, потому что это очень дорого», — отметила она.

Тарабрина считает, что необходимо немедленно начать реформы в медицине, иначе в стране смертность населения еще больше увеличиться. «Здесь должна поработать группа экспертов по всем направлениям. Надо начинать нормальные реформы в медицине, доступность помощи должна быть, иначе смертность населения увеличиться. Она в стране уже растет, просто по регионам эту статистику прячут. Так же необходим контроль над расходами. Эти национальные проекты, которые придумало наше правительство, я не думаю, что будут эффективны. Под этим соусом будет разворовывание на местах бюджетных денег», — подчеркнула она.