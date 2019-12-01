Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье выросло до 20

Это передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Час назад сообщалось о 10 погибших и 18-ти пострадавших. Среди тех, кто доставлен в больницу, оказалась, беременная женщина. Она в состоянии средней степени тяжести. Автобус вез туристов из Сретенска в Читу. По данным полиции, машина перевернулась из-за лопнувшего колеса.