Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье выросло до 20

Это передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Час назад сообщалось о 10 погибших и 18-ти пострадавших. Среди тех, кто доставлен в больницу, оказалась, беременная женщина. Она в состоянии средней степени тяжести. Автобус вез туристов из Сретенска в Читу. По данным полиции, машина перевернулась из-за лопнувшего колеса.
2019-12-01T12:36:00+03:00
2019-12-01T12:37:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:36, 01 декабря 2019
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