Сборная России завоевала бронзовые награды на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку. В эстафете на дистанции 5000 м в японской Нагое победила сборная Китая, вторыми финишировали спортсмены из Южной Кореи. В составе сборной России выступили Даниил Ейбог, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Семен Елистратов.