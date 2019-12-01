Сборная России завоевала бронзовые награды на третьем этапе Кубка мира по шорт-треку. В эстафете на дистанции 5000 м в японской Нагое победила сборная Китая, вторыми финишировали спортсмены из Южной Кореи. В составе сборной России выступили Даниил Ейбог, Павел Ситников, Денис Айрапетян и Семен Елистратов.
2019-12-01T12:32:00+03:00
2019-12-01T12:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 01 декабря 2019
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