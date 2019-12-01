В России вступило в силу постановление правительства об обязательной маркировке ряда товаров

Среди них духи, шины и покрышки, фотокамеры и текстиль — постельное белье, пальто и курток, блузки и рабочая одежда из натуральной или композиционной кожи.

На упаковке или ярлыке товара будет помещен QR-код или радиочастотный чип, который будет содержать данные о производителе и дате выпуска. Предполагается, что должно будет защитить потребителей от контрафакта. Все продаваемые в России товары новая система должна будет охватить к 2024-му году, отмечают агентства.