В России прошлом году умерло от ВИЧ рекордное количество пациентов – 37 тысяч. Это сказал ТАСС глава Федерального центра по профилактике и борьбе с ВИЧ Вадим Покровский. По его словам, число инфицированных в нашей стране уже превышает один миллион. Покровский отметил, что основным путем заражения является секс между мужчиной и женщиной. Сегодня отмечается день борьбы со СПИДом.
2019-12-01T12:31:00+03:00
2019-12-01T12:34:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 01 декабря 2019
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