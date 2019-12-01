В России прошлом году умерло от ВИЧ рекордное количество пациентов – 37 тысяч. Это сказал ТАСС глава Федерального центра по профилактике и борьбе с ВИЧ Вадим Покровский. По его словам, число инфицированных в нашей стране уже превышает один миллион. Покровский отметил, что основным путем заражения является секс между мужчиной и женщиной. Сегодня отмечается день борьбы со СПИДом.