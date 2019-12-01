Суд в Брянске назначил три года колонии за публикацию во «ВКонтакте» эротического рисунка из японского комикса

Как сообщили «Новой газете» в Московском коммьюнити-центра ЛГБТ-инициатив, осуждена трансгендерная женщина. В публикации по соображениям безопасности осужденной приводится только ее имя – Мишель. Она не сменила документы, поэтому в паспорте указано мужское имя. Ее признали виновной в распространении порнографии с изображением несовершеннолетних. В центре ЛГБТ-инициатив подчеркнули, что у Мишель есть онкологическое заболевание, и в колонии она может умереть.
2019-12-01T12:31:00+03:00
2019-12-01T12:33:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 01 декабря 2019
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