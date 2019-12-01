Водитель автобуса, который упал с моста в Забайкалье, по предварительным данным, оказался среди 15-ти погибших. Пострадали 18 человек, в том числе беременная женщина. Она доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, передает «Интерфакс» со ссылкой на врачей. Автобус вез туристов из Сретенска в Читу. По данным полиции, машина перевернулась из-за лопнувшего колеса.
2019-12-01T12:30:00+03:00
2019-12-01T12:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 01 декабря 2019
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