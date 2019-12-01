Водитель автобуса, который упал с моста в Забайкалье, по предварительным данным, оказался среди 15-ти погибших. Пострадали 18 человек, в том числе беременная женщина. Она доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, передает «Интерфакс» со ссылкой на врачей. Автобус вез туристов из Сретенска в Читу. По данным полиции, машина перевернулась из-за лопнувшего колеса.