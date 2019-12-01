Эвакуация объявлена на Филиппинах в связи с приближением тайфуна «Каммури»

Опасные районы должны покинуть тысячи человек. Эксперты считают, что тайфун может обрушиться на побережье этим вечером или завтра утром и принесет в собой обильные осадки, шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 170 километров в час.

Власти в связи с тайфуном рассматривают вопрос об отмене или переносе Игр Юго-Восточной Азии.