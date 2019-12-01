Украинский режиссер Олег Сенцов стал Почётным гражданином Парижа

Городские власти отмечают таким статусом тех, кто по их мнению борется за демократию и свободу прав человека.

Специальная церемония по вручению сертификата о почётном гражданстве прошла в мэрии Парижа. Её провела глава города Анн Идальго, которая ранее неоднократно требовала освобождения Олега Сенцова из российской колонии, — пишет «Новая газета».

Сам режиссер сказал, что не все украинские политические заключенные сейчас на свободе и пообещал бороться за то, чтобы их отпустили. После этого он выразил надежду, что присутствующие на церемонии его поддержат.

Сенцова освободили в минувшем сентябре в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной. В 2015— году его осудили на двадцать лет колонии по обвинению в подготовке теракта в Крыму. Сам заключенный вину не признавал, а год назад он в течение 140 дней держал голодовку с требованием отпустить всех украинских граждан, которых в России преследуют по политическим мотивам.

Ранее статус Почётного гражданина Парижа получали Далай-Лама, бывший президент Южной Арфики Нельсон Мандела и журнал «Шарли Эбдо».