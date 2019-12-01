Капитан хоккейного клуба «Амур» Максим Кондратьев госпитализирован после драки на парковке. Как сообщили в пресс-службе команды, спортсмен защищал свою супругу и получил тяжелый удар в голову. Нападавший был задержан полицией, отметили в клубе. Состояние хоккеиста оценивается как средней степени тяжести.