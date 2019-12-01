Капитан хоккейного клуба «Амур» Максим Кондратьев госпитализирован после драки на парковке. Как сообщили в пресс-службе команды, спортсмен защищал свою супругу и получил тяжелый удар в голову. Нападавший был задержан полицией, отметили в клубе. Состояние хоккеиста оценивается как средней степени тяжести.
2019-12-01T11:32:00+03:00
2019-12-01T11:37:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 01 декабря 2019
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