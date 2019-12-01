Полностью потушен пожар в шахте «Яреганефть» в республике Коми, где два человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Пожар возник вечером 24 ноября во время буровых работ в шахте «Яреганефти» производственного подразделения «Лукойл-Коми» на глубине более 200 м. В это время в шахте находились 45 горнорабочих.