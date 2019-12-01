Единственная инфекционная больница в Новочеркасске приостановила прием пациентов из-за увольнения врачей

Единственная инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области приостановила прием пациентов из-за увольнения врачей. Ушли по собственному желанию двое врачей старше 70-ти, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт администрации города. По данным администрации, доктор-инфекционист — заведующий отделением — находится на больничном, он также написал заявление об увольнении. Приказом Минздрава Ростовской области все взрослые пациенты-новочеркасцы будут обслуживаться в инфекционных подразделениях медицинских учреждений города Аксая и Центральной городской больницы города Ростова-на-Дону. Дети в зависимости от диагноза будут госпитализированы в детскую городскую больницу Новочеркасска, а также в медучреждения Аксая и центральную больницу Ростова-на-Дону.

На днях главу ростовского Минздава Татьяну Быковскую суд отправил под домашний арест по обвинению в превышении должностных полномочий.