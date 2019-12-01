В Забайкалье погибли 15 человек в ДТП с туристическим автобусом

18 человек пострадали. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы. Как сообщили в полиции, у автобуса лопнуло колесо, он упал с моста и перевернулся. В салоне были 43 пассажира. На месте ДТП сейчас работают все экстренные службы, рассказал официальный представитель краевого МЧС Антон Коренев.

К месту аварии вылетели два медицинских вертолета.