В США в результате крушения частного самолета погибли 9 человек, в том числе пилот и двое детей. Инцидент произошел сразу после вылета из аэропорта в городе Чемберлен в штате Южная Дакота. Как передает СNN, из-за снегопада была очень плохая видимость. Выжили трое человек, которые были на борту. Они госпитализированы.
2019-12-01T11:05:00+03:00
2019-12-01T11:10:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:05, 01 декабря 2019
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