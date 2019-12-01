В США в результате крушения частного самолета погибли 9 человек, в том числе пилот и двое детей. Инцидент произошел сразу после вылета из аэропорта в городе Чемберлен в штате Южная Дакота. Как передает СNN, из-за снегопада была очень плохая видимость. Выжили трое человек, которые были на борту. Они госпитализированы.