В России число ВИЧ-инфицированных по некоторым данным преодолело планку в один миллион

Также растёт и смертность от этого заболевания.

Только за последний год стало известно о сорока семи тысячах новых больных, — сказал агентству «Интерфакс» глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ Вадим Покровский. Среди мужчин инфицированных больше всего в возрастной группе от тридцати до сорока лет, а среди женщин, от тридцати до тридцати пяти. По данным центра, большинство этих людей заразились при гетеросексуальных половых контактах, а около сорока процентов при употреблении наркотиков. Покровский добавил, что примерно половина известных ВИЧ-инфицированных в России не лечится от этого вируса вообще.

При этом, статистика федерального центра более оптимистичная, чем у международных исследователей. Еще в 2015-ом году представители Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДу утверждали, что в России еще тогда могло быть около двух миллионов больных. Тогда директор фонда «СПИД. Центр» Антон Красовский говорил, что верить надо именно данным организации объединенных наций. По его словам, её методика основана на алгоритмах, которые учитывают людей, не знающих про то, что у них есть это заболевание.

Сегодня в России отмечается день борьбы со СПИДом.