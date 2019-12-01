Жителя Свердловской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий к новости о Владимире Путине

Жителя Свердловской области оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «неуважении к власти» за комментарий к новости о Владимире Путине.

Артемовский городской суд посчитал, что местный житель Александр Скутин выразился грубой нецензурной бранью в адрес российского лидера, оскорбив его честь и достоинство. Это следует из вынесенного решения, которое интернет-издание «МБХ медиа» обнаружило в картотеке суда. Согласно постановлению, в июле этого года Скутин написал свой комментарий в одном из юмористических сообществ в соцсети «ВКонтакте», где говорилось о погружении Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива. Он признал свою вину, сказав, что в это время был пьян и не осознавал, что ему придется отвечать перед законом, а позднее свою реплику удалил. При этом объяснения сотрудникам правоохранительных органов житель Свердловской области, как следует из решения, давал только через два месяца после случившегося. Скутину назначен минимально возможный штраф в 30 тысяч рублей и, согласно картотеке суда, постановление вступило в законную силу. Сейчас под публикацией остался только один его комментарий, в котором нецензурной брани в отношении Путина нет.

Закон о неуважении к власти в интернете вступил в марте этого года. По данным международной правозащитной группы «Агора», за первые полгода почти 80% штрафов были назначены из-за высказываний о Владимире Путине.