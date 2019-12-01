Сборные Португалии и Италии встретятся сегодня в финале чемпионата мира по пляжному футболу. Соревнования проходят в Парагвае. В полуфинале португальцы обыграли японцев в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча завершили со счетом 3:3. В другом полуфинале итальянцы победили команду России со счетом 8:7. В матче за 3-е место россияне сегодня сыграют с японцами.