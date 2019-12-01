В Афганистане убит один из лидеров талибов

Об этом сообщили в афганской армии. На севере страны террористы напали на позиции правительственных войск. В результате боя был убит один из командиров террористической организации Талибан, которая в России запрещена, Мавлави Нуриддин, передает Интерфакс. В сентябре сорвались мирные переговоры США с талибами после того, как в Кабуле произошел теракт рядом с иностранными посольствами.