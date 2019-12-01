Леонардо ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии в спонсировании поджогов лесов в Амазонии

Голливудский актер написал в Инстаграме, что поддерживает жителей Бразилии, которые пытаются спасти природное и культурное наследие. Ди Каприо отметил, что он не спонсирует организации, которые стали мишенью, хотя они, по его словам, и заслуживают поддержки. Ранее на этой неделе бразильская полиция задержала членов ряда неправительственных организаций, которые подозреваются в поджогах. Эту версию поддержал президент страны Жаир Болсонару.
2019-12-01T10:31:00+03:00
2019-12-01T10:36:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 01 декабря 2019
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