Леонардо ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии в спонсировании поджогов лесов в Амазонии

Голливудский актер написал в Инстаграме, что поддерживает жителей Бразилии, которые пытаются спасти природное и культурное наследие. Ди Каприо отметил, что он не спонсирует организации, которые стали мишенью, хотя они, по его словам, и заслуживают поддержки. Ранее на этой неделе бразильская полиция задержала членов ряда неправительственных организаций, которые подозреваются в поджогах. Эту версию поддержал президент страны Жаир Болсонару.