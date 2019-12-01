Антимонопольные органы Евросоюза начали расследование в отношении Google. Они изучают, как компания собирает и монетизирует данные, в том числе, информацию о пользователях, сообщает агентство Reuters. за последние два года еврокомиссия оштрафовала Google более чем на 8 миллиардов долларов за нарушение антимонопольного законодательства.
2019-12-01T10:31:00+03:00
2019-12-01T10:36:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:31, 01 декабря 2019
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