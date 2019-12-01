Антимонопольные органы Евросоюза начали расследование в отношении Google. Они изучают, как компания собирает и монетизирует данные, в том числе, информацию о пользователях, сообщает агентство Reuters. за последние два года еврокомиссия оштрафовала Google более чем на 8 миллиардов долларов за нарушение антимонопольного законодательства.