Правительство поддержало повышение компенсаций некоторым вкладчикам разорившихся банков до 10 миллионов рублей

Сейчас лимит страхового возмещения по вкладам в одном банке составляет максимум миллион 400 тысяч. Согласно законопроекту, который получил положительное заключение кабинета министров, на повышенную компенсацию можно будет рассчитывать после продажи недвижимости, получения наследства и грантов в форме субсидий или возмещения вреда здоровью. При этом право на повышенную компенсацию будет действовать в течение трех месяцев с момента размещения денег на счете, передает Интерфакс.