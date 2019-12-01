Правительство поддержало повышение компенсаций некоторым вкладчикам разорившихся банков до 10 миллионов рублей

Сейчас лимит страхового возмещения по вкладам в одном банке составляет максимум миллион 400 тысяч. Согласно законопроекту, который получил положительное заключение кабинета министров, на повышенную компенсацию можно будет рассчитывать после продажи недвижимости, получения наследства и грантов в форме субсидий или возмещения вреда здоровью. При этом право на повышенную компенсацию будет действовать в течение трех месяцев с момента размещения денег на счете, передает Интерфакс.
2019-12-01T10:30:00+03:00
2019-12-01T10:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 01 декабря 2019
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