Алексей Кудрин предложил увеличить полномочия муниципалитетов. По словам главы Счетной палаты, часто звучат предложения усилить вертикаль власти и добиваться выполнения всех задач вплоть до низшего уровня, но, по его мнению, это неправильный путь. В эфире РБК Кудрин сказал, что наоборот, надо передавать муниципалитетам дополнительные бюджетные средства.