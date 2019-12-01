Алексей Кудрин предложил увеличить полномочия муниципалитетов. По словам главы Счетной палаты, часто звучат предложения усилить вертикаль власти и добиваться выполнения всех задач вплоть до низшего уровня, но, по его мнению, это неправильный путь. В эфире РБК Кудрин сказал, что наоборот, надо передавать муниципалитетам дополнительные бюджетные средства.
2019-12-01T10:30:00+03:00
2019-12-01T10:35:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 01 декабря 2019
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