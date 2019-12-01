С этого дня в России должны в обязательном порядке маркировать ряд товаров

Это духи, фотокамеры, шины, а также некоторые предметы одежды и постельного белья. Как передает ТАСС, покупатели с помощью смартфона по специальному коду на товаре смогут получить о нем полную и достоверную информацию. К 2024 году в России должны запустить единую систему маркировки.