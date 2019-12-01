С этого дня в России должны в обязательном порядке маркировать ряд товаров

Это духи, фотокамеры, шины, а также некоторые предметы одежды и постельного белья. Как передает ТАСС, покупатели с помощью смартфона по специальному коду на товаре смогут получить о нем полную и достоверную информацию. К 2024 году в России должны запустить единую систему маркировки.
2019-12-01T10:05:00+03:00
2019-12-01T10:08:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:05, 01 декабря 2019
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