Пензенского депутата от «Единой России» исключили из партии за езду в пьяном виде

Владимир Вдонин был депутатом регионального Законодательного собрания.

В правящей партии сочли, что поведение Вдонина дискредитирует депутатский корпус и противоречит не только уставу «единороссов», но и общечеловеческим нормам. Об этом говорится на сайте пензенского отделения партии. Там отмечается, что Вдонин не только исключен из «Единой России», но и выведен из фракции в региональном заксобрании. Наказание там считают «заслуженным». Накануне ответственный секретарь комиссии правящей партии по этике Евгений Ревенко сообщил, что депутат был задержан после того, как его поймали на езде в пьяном виде. По его словам, Вдонин попытался предъявить поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Ревенко также выразил мнение, что его теперь уже бывший соратник по партии «наплевал на закон и безопасность других людей». В свою очередь, региональное издание The Penza Post со ссылкой на видео с места задержания Вдонина пишет, что у него в крови зафиксировали 0,23 промилле алкоголя.

Реакция самого Вдонина на исключение из «Единой России» и из фракции в пензенском парламенте пока неизвестна.